Son Dakika Haberleri: Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!
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Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!

1 saat önce

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Süleyman Turan'ın vefatı usta sanatçı Müjde Ar'ı derinden sarstı.

Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!, System.String[]

Müjde Ar, "Yeşilçam'ın gerçek beyefendisi. Çok büyk bir oyuncuydu, harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra Süleyman Ağabey filmleriyle yaşayacak" dedi.

Süleyman Turan'ın 2 gün önce Kadıköy de yalnız yaşadığı evinde vefat ettiğinin öğrenildiğinin hatırlatılması üzerine Müjde Ar; "İyi gene 15 gün sonra farketmemişler. Böylesine önemli değerlerimize sağlığında daha çok önem verilmesi gerekirdi. Öldükten sonra değer verseler ne olacak vermeseler ne olacak." dedi.

Müjde Ar, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:29 Kaynak: Bültenler
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YORUMLAR (1)
  • Zeynep: Bir arayanı soranı yokmuymus bu adamın..Yaslılıkta insanın güvenecegi bir iki arayanı soranı olmalı.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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