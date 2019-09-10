Müjde Ar: Yeşilçam'ın gerçek beyefendisiydi!
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Süleyman Turan'ın vefatı usta sanatçı Müjde Ar'ı derinden sarstı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:29 Kaynak: Bültenler
Müjde Ar, "Yeşilçam'ın gerçek beyefendisi. Çok büyk bir oyuncuydu, harika bir insandı. Yeri asla dolmaz. Bundan sonra Süleyman Ağabey filmleriyle yaşayacak" dedi.
Süleyman Turan'ın 2 gün önce Kadıköy de yalnız yaşadığı evinde vefat ettiğinin öğrenildiğinin hatırlatılması üzerine Müjde Ar; "İyi gene 15 gün sonra farketmemişler. Böylesine önemli değerlerimize sağlığında daha çok önem verilmesi gerekirdi. Öldükten sonra değer verseler ne olacak vermeseler ne olacak." dedi.
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