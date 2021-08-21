Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur cephesinde flaş gelişme

Youtube üzerinden yayınladığı "Pinç" programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman, geçen ay sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla ilişkilerini açıklamıştı.

Instagram'dan sık sık mutluluk pozlarını yayınlayan çift ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takipten de çıktı. Yani anlayacağınız ayrıldılar.

Önceki gün bir tanıtıma katılan Müjde Uzman bir hafta önce terk ettiği Oğuzhan Uğur ile barıştığını açıkladı. Uzman, "Ayrılık uzun sürmedi, mutluyuz" dedi. (Posta-Hakan Kıraslan)