Youtuber Oğuzhan Uğur ile 1 ay önce aşk yaşamaya başladığı oyuncu Müjde Uzman arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Aşklarını süslü cümlelerle duyuran çift, sosyal medya hesaplarından birbirini sildi. Karşılıklı hamleler "aşk bitti" diye yorumlandı.
Birliktelikleriyle dikkat çeken Uzman ile Uğur, sosyal medya hesaplarından birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi 'ayrılık' dedikodularını güçlendirdi. Taraflar, ayrılık iddiasını yalanlamadı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur sosyal medyada birbirini sildi! Sürpriz şekilde başlayan aşk çabuk bitti - Son Dakika Magazin