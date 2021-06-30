Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi

Kurululuş Osman'ın sezon finali yapmasına rağmen bir süre daha İstanbul'da kalıp işlerini halledeceklerini belirten Özçivit, "Tatil planı henüz yapamadık, çekimlerden fırsat bulamadığımız için işlerimiz birikmişti. İşleri toparladıktan sonra ailece tatile çıkacağız" dedi.

"FAHRİYE'NİN SİZE SÜRPRİZLERİ OLACAK"

Fahriye Evcen'e yöneltilen, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna araya girerek yanıt veren Burak Özçivit, "Benim devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil sürprizleri olacak. Asıl haberler onda. Zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacak" diyerek büyük heyecan uyandırdı.