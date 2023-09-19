Günler kaldı! Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi Ancelotti verdi - Son Dakika

Günler kaldı! Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi Ancelotti verdi

Son Güncelleme: 19.09.2023 17:21

İspanyol devi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sakatlığı bulunan Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda, sağ dizindeki menisküs sakatlığı sonrası yaklaşık iki aydır sahalardan uzaktı. Ancak Ancelotti'nin açıklamalarına göre, Arda'nın sakatlığı sona erdi ve bireysel antrenmanlarını tamamladı.

TAKIMA DÖNMESİNE GÜNLER KALDI

Ancelotti, genç yıldız Arda Güler'in 25 Eylül Pazartesi gününden itibaren takımla birlikte antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

SAKATLIĞI AYLAR SÜRDÜ

Real Madrid'in sezon öncesi ABD'deki hazırlık kampı döneminde, temmuz ayı sonunda sağ dizinde menisküs sakatlığı geçirip ameliyat edilen Arda, yaklaşık iki aylık aradan sonra sahaya çıkacak.

"SAKATLIĞI BİTTİ"

Yıldız futbolcu Arda Güler'in durumuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Ancelotti, "Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak." dedi.

LAS PALMAS MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Günler kaldı! Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi Ancelotti verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Günler kaldı! Arda Güler'in sahalara döneceği tarihi Ancelotti verdi - Son Dakika
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