Müjdeyi İtalyanlar verdi! EURO 2023\'ye Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında düzenleneceğini açıkladı.

RUSYA'NIN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILDI

10 Ekim Salı günü UEFA, EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkeleri resmen açıklayacak. Rusya'nın dev turnuvayı düzenleme teklifi Ukrayna savaşı nedeniyle geçersiz sayılınca, Türkiye-İtalya ortak düzenlemeye karar vermişti.

TÜRKİYE VE İTALYA'DAN BAŞKA ADAY YOK

İki ülkenin EURO 2032 için aday olarak kalması sonrası ise EURO 2032'nin ev sahipliği için tek ihtimal Türkiye-İtalya ortaklığı oldu.