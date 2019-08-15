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Mujibur Rahman İstanbul'da anıldı

1 saat önce

Bangladeş'in atası olarak bilinen Sheikh Mujibur Rahman şehit edilişinin 44. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mujibur Rahman İstanbul'da anıldı, System.String[]
Bangladeş'in atası olarak bilinen Sheikh Mujibur Rahman şehit edilişinin 44. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı.
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosluğu ve İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle gerekleştirilen etkinliğe katılan Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Cemal Demir, Türkiye-Bangladeş ilişkilerini konu alan bir sunum gerçekleştirdi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye çekilmesi için önerilerini sıralayan Demir, bu süreçte medyanın önemli bir rolü olduğunu söyledi.
Demir, Türkiye ve Bangladeş'in stratejik hedeflerini belirlemesi gerektiğini aktararak, "İki ülke arasındaki bilgi ve birikimi artırmak için hedefler belirlenmeli. Mesajların iletileceği iletişim kanallarının sağlanması gerekiyor. Muhataplar burada üniversiteleri devlet kurumları ve medya olabilir. Bu kurumlar arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi lazım. Medya faaliyetlerine azami özen gösterilmeli. Medya alanında ilişkileri artırmamız şart. Çünkü ülkelerin bilinirliği medya aracılığıyla sağlanıyor." diye konuştu.
Bangladeş ziyaretlerinde söz konusu ülkenin medyasında Türkiye'nin ne kadar yer aldığı konusunda da araştırmalar yaptığını ifade eden Demir, iki ülke arasındaki mesafenin uzaklığının dijital medyayı daha da önemli bir konuma getirdiğini söyledi.
Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazmi Ağıl ise Bangladeş'te kaldığı süre içerisinde edindiği izlenimlerin yer aldığı şiirlerini seslendirdi.
Bangladeş'in İstanbul Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam ise yaptığı selamlama konuşmasında Sheikh Mujibur Rahman'ın Bangladeş tarihindeki yerine değindi. Rahman'ın Bangladeş'in doğuşundaki rolüne dikkati çeken Islam, Sheikh Mujibur Rahman'ın, savaştan bitkin çıkan bir ulusun yeniden doğuş aşamasında kararlı ve vizyon sahibi bir lider olarak ortaya çıktığını kaydetti.
Etkinlikte Mujibur Rahman'ın hayatını anlatan bir de belgesel gösterimi gerçekleştirildi.
Bangladeş, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:11 Kaynak: AA
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