Mukaddes topraklardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Bursa'dan mukaddes topraklara giden vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ellerini semaya açtı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:57 Kaynak: İHA
Bursa'dan mukaddes topraklara giden vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için ellerini semaya açtı.
Bursa'dan umre için Mekke ve Medine'ye giden vatandaşlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikleri de unutmadı. Ellerini semaya açan Bursalılar, harekatın başarılı geçmesi ve Türk askerinin zafere ulaşması için dua etti. - BURSA
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