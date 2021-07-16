Üye Girişi
Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek - Son Dakika

Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek

16.07.2021 13:09
Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden...

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yıl sonuna kadar yeniden değerleyebilmelerine imkan tanındı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, söz konusu yeniden değerleme işlemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bu kapsamda, 9 Haziran 2021'de yayımlanan 7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 9 Haziran 2021 itibarıyla aktiflerine kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini, 31 Aralık 2021'e kadar, Yİ-ÜFE değerindeki artış oranını dikkate alarak yeniden değerleyebilecekler.

Taşınmazların yanı sıra tesisat ve makineler, taşıtlar, demirbaşlar, gayrimaddi haklar, şerefiyeler ile özel maliyet bedelleri gibi amortisman tabi iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek.

Değer artışı vergisi 3 eşit taksitte ödenebilecek

Taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlenmesi neticesinde hesaplanan değer artışı bilançonun pasif bölümünde ayrı bir fon hesabında gösterilecek.

Söz konusu değer artışı tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyannameyle gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve ilk taksiti beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitler bu süreyi takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenecek. Bahse konu iktisadi kıymetler için, yapılan yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden, amortisman ayrılmaya devam edilecek.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarının, sermayeye ilave edilme dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacak.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacak.

Kurumlar Vergisi, Haziran, Maliye, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu 13:38 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok 12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi 11:58 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi         
13:52
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır         
12:08
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin         
11:28
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor         
10:54
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 14:04:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mükellefler iktisadi kıymetlerine yeniden değerleme yapabilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement