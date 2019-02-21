“Mükellefler rahat bir nefes alacak”
45 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40
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