Son Dakika Haberleri: “Mükellefler rahat bir nefes alacak”

“Mükellefler rahat bir nefes alacak”

45 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.

“Mükellefler rahat bir nefes alacak”, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Resmi Gazete 'de yayımlanan Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair kararı değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:40 

Bursa, Ekonomi
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