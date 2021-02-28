Mükellefler son ödeme süresi dolacak pek çok vergi için 1 Mart hareketliliği yaşıyor - Son Dakika

Mükellefler son ödeme süresi dolacak pek çok vergi için 1 Mart hareketliliği yaşıyor

28.02.2021 11:01
Mükellefler son ödeme süresi dolacak pek çok vergi için 1 Mart hareketliliği yaşıyor, System.String[]

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi yarın dolacak.

Borç yapılandırmasının ilk taksitinden değerli konut vergisi ile basit usuldeki mükellefler için gelir vergisine kadar pek çok verginin son ödeme süresi yarın dolacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, mükellefler, süresi yarın dolacak vergiler için yoğunluk yaşıyor.

Bu kapsamda, vergi ve idari para cezalarına yönelik yeniden yapılandırma düzenlemesinde ilk taksit ve peşin ödeme süresi yarın dolacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin zamanında ödenmesi önem taşıyor.

Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla ödenmesi imkanı bulunuyor. Ayrıca borçlar, banka hesabından havaleyle yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla veya PTT şubelerinden ödenebilecek.

Değerli konut vergisinde ilk taksit ödenecek

Yılbaşından itibaren devreye alınan değerli konut vergisi için de beyannameler 22 Şubat'a kadar verildi. Değerli konut vergisi, Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri 2020 yılında 5 milyon lirayı aşan "mesken nitelikli taşınmazlar" için ödenecek.

Vergi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak tarh ve tahakkuk ettirilecek. İlk taksit ödeme süresi yarın dolacak olan vergi, ikinci taksiti ağustos ayı sonunda olmak üzere iki eşit taksitle tahsil edilecek.

Basit usuldeki mükelleflerin beyanname süresi dolacak

Taksici, terzi, berber, ayakkabı tamircisi ve minibüs işletmecisi gibi geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler de yarına kadar yıllık gelir vergisi beyannamelerini verecek. Söz konusu mükellefler, beyannamelerini Defter-Beyan Sistemi üzerinden oluşturabilecek. 2020 yılı kazançlarına ilişkin olarak verilecek yıllık beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi iki eşit taksitte ödenecek. Birinci taksitin yarına kadar, ikinci taksitin ise haziran ayında ödenmesi gerekiyor. Söz konusu vergi, anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilecek.

Diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarının 2021 yılında ödeyeceği gelir vergisinin tarhı ile ilk taksitinin ödeme işleminin de yarına kadar yapılması gerekiyor. Bu kapsamda, kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar, özel hizmetlerde görev yapan şoförler, özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri, gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar gibi hizmet erbabı yer alıyor.

Ocak 2021 dönemine ait, kurumlar vergisi mükellefleri için turizm payının beyan ve ödemesi, haberleşme vergisinin beyan ve ödemesi ile dijital hizmet vergisinin beyan ve ödeme süresi yarın doluyor.

Geçen yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süreci de yarın başlayacak. Mükelleflerin, mart sonuna kadar beyannamelerini vermesi ve ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı, konut, Vergi, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mükellefler son ödeme süresi dolacak pek çok vergi için 1 Mart hareketliliği yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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