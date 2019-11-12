Son Dakika Haberleri: Mükelleflere emlak vergisi uyarısı
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Mükelleflere emlak vergisi uyarısı

6 saat önce

2019 yılı Emlak Vergisi 2.taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.

Mükelleflere emlak vergisi uyarısı, System.String[]

2019 yılı Emlak Vergisi 2.taksidinin son ödeme tarihinin 30 Kasım olduğu hatırlatıldı.


Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, borç ödeme işlemlerinin veznelerde yoğunluk yaşanmaması için son güne bırakılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Nogay, "Emlak vergisi ile iş yerlerinin çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin 2019 Yılı 2.taksit ödemelerinin son tarihi 30 Kasım 2019 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlarımız ödemelerini Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki Hizmet Binası ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasındaki tahsilat veznelerimizden ve 'yesilyurt.bel.tr' sitemizdeki e-ödeme sistemi üzerinden 30 Kasım 2019 günü saat 17: 00'e kadar yapabilirler. Vatandaşlarımızın bu işlemlerini son güne bırakmadan rahat bir ortamda yapmalarını tavsiye ediyoruz" dedi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:10 Kaynak: İHA
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