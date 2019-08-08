Mükemmel bir Tehlike grevi, Red Bull Salzburg'a karşı zafer kazandı
1 saat önce
Real Madrid, Red Bull Salzburg'u rakip oyunlarına dönmeden önce son maçlarında Avusturya'da yendi. Hazard'ın bir madridista olarak ilk hedefi, onun hesabını açmanın güzel bir yolu, Zidane'nin yepyeni bir sistemi (3-5-2) denediğini gören bir oyunda fark oldu.
Real Madrid
, Red Bull Salzburg
'u rakip oyunlarına dönmeden önce son maçlarında Avusturya
'da yendi. Hazard'ın bir madridista olarak ilk hedefi, onun hesabını açmanın güzel bir yolu, Zidane'nin yepyeni bir sistemi (3-5-2) denediğini gören bir oyunda fark oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:55
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