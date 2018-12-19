Son Dakika Haberleri: Mükemmel Bir Yılbaşı Hediyesi Dünyanın En Şeker Portakalı

Mükemmel Bir Yılbaşı Hediyesi Dünyanın En Şeker Portakalı

49 dakika önce

Vasconcelos'un kuşaktan kuşağa aktarılan kitabı Şeker Portakalı yaşam karşısında büyük değişimler yaşayan Zezé'nin maceralarını anlatıyor.

Mükemmel Bir Yılbaşı Hediyesi Dünyanın En Şeker Portakalı, System.String[]

Yazarlıkta karar kılıncaya kadar, boks antrenörlüğünden ressam ve heykeltıraşlara modellik yapmaya, muz plantasyonlarında hamallıktan gece kulüplerinde garsonluğa kadar çeşitli işlerde çalışan José Mauro de Vasconcelos'un başyapıtı Şeker Portakalı, "günün birinde acıyı keşfeden küçük bir çocuğun öyküsü"dür. Çok yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen, dokuz yaşında yüzme öğrenirken bir gün yüzme şampiyonu olmanın hayalini kuran Vasconcelos'un çocukluğundan derin izler taşıyan Şeker Portakalı, yaşamın beklenmedik değişimleri karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük Zezé'nin başından geçenleri anlatır. Vasconcelos, tam on iki günde yazdığı bu romanı "yirmi yıldan fazla bir zaman yüreğinde taşıdığını" söyler.

Portekizce aslından Emrah İmre'nin özenli Türkçesiyle dilimize armağan ettiği Şeker Portakalı dalından koparılmış bir portakalı andıranözel tasarımıyla kitapseverlerle yeniden buluşuyor. Yeni tasarım kitapta ayrıca özgün çizimler de yer alıyor. Tasarım yönetmenliğini Utku Lomlu'nun (Lom Creative) yaptığı Şeker Portakalı'nda illüstrasyonlar Burak Tığlı'ya ait.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:21 Kaynak: Bültenler

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