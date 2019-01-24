Mükemmel İş Modeli Robot-İnsan Etkileşiminde

Tekrarlayan ve tekdüze işlere robotu, yaratıcı işlerin odağına ise insanı yerleştiren Universal Robots, kolaboratif robotlarıyla (cobot) Endüstri 5.0'ın öncülüğünü yürüterek otomasyonu herkes için erişilebilir hale getiriyor

Endüstriyel süreçlerde rekabet avantajı yaratmak için otomasyon yatırımlarının arttığı günümüzde, büyük ölçekli ve kitlesel üretim süreçlerini içeren Endüstri 4.0'ın da ötesine uzanmak gerekiyor. Endüstri 5.0 olarak adlandırılan insan-robot etkileşimli teknolojiler, üretim taleplerinin farklılaşması, müşteri talebinin bireysel olarak özelleştirilmiş ürünlere, çözümlere doğru hareket etmesi eğilimiyle ivme kazanırken; tekrarlayan ve tekdüze işlere robotu, yaratıcı işlerin odağına ise insanı yerleştiriyor. Dünyanın bir numaralı kolaboratif robot markası Universal Robots, Endüstri 4.0'dan farklı olarak daha büyük ölçekli ve kitlesel üretim süreçleri yerine; bireyselleştirilmiş ürünler, hizmetler ve deneyimler yaratmak için insan-robot iş birliğini devreye sokuyor. Kolaboratif robotlarıyla (cobot) Endüstri 5.0'ın öncülüğünü yürüterek otomasyonu herkes için erişilebilir hale getiriyor.

"Tekdüze üretim talepleri farklılaşıyor"

Üretim süreçlerinin farklılaşmasına ve bu farklılığın bir sonucu olarak Endüstri 5.0'a dair konuşan Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, "Günümüz üretim süreçlerinin değişime uğrayarak esnek bir hale gelmesi, kitlesel ölçekte ve tekdüze üretim taleplerinin farklılaşması, müşteri talebinin kişiye özel ürünlere, çözümlere doğru hareket etmesi eğilimi bize Endüstri 5.0'ı işaret ediyor. Endüstri 5.0'da, insan dokunuşuna yönelik kitlesel talebin ya da çoğunlukla 'kitlesel kişiselleştirme' olarak tanımlanan ihtiyacın, büyük ölçekli üretim ya da kendi küçük atölyelerinde çalışan geleneksel zanaatkarlarla karşılanamayacağına inanıyoruz. Tam da bu noktada hem seri üretim hem de insan emeğini devreye sokan ürünlerin kaliteli ve düşük maliyetli şekilde karşılanabileceği bir üretim modelinin gerekliliği ortaya çıkıyor" diye ifade etti.

"Cobot, insan iş gücünün yerini almıyor, insanla beraber güvenli bir şekilde çalışıyor"

Endüstri 5.0'ın temsil ettiği değerleri benimsediklerini ifade eden Gök, "Universal Robots olarak iş birliğine dayalı cobot'larımızla insan-robot etkileşimini hayata geçiriyoruz. Cobot, insan iş gücünün yerini almıyor, insanla beraber güvenli bir şekilde çalışıyor. Yorucu, tekrarlayan ve hatta tehlikeli görevleri üstlenerek, insanlara daha karmaşık projelerde yaratıcılıklarını kullanma fırsatı veriyor. Böylece, insanın yaratıcılığıyla, cobotlar'ın hızı ve verimliliği birleşerek, iş süreçlerinde mükemmel uyum yakalanıyor" dedi.