'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' ödülleri 7'nci kez sahiplerini bulacak - Son Dakika
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'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' ödülleri 7'nci kez sahiplerini bulacak

04.03.2022 10:33
'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti' ödülleri 7'nci kez sahiplerini bulacak

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)'un yedincisi için hazırlıklar tamamlandı.

Şikayetvar tarafından düzenlenen A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)'un yedincisi için hazırlıklar tamamlandı. 1 buçuk milyonun üzerinde örneklemle gerçekleştirilen ve müşteri deneyimini en iyi yaşatan markaların ödüllendirildiği Şikayetvar A.C.E. Awards, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilecek.

Tüketiciler tarafından kusursuz müşteri deneyimi yaşatan markaların belirlendiği A.C.E Awards Ödül Töreni'nin yedincisi için ise geri sayım başladı. 150 bin markanın, 7 buçuk milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, mükemmel müşteri deneyimini yaşatan markaları ödüllendirmeye devam ediyor. Firmaların şikayet verileri, pazar payları ve Şikayetvar tarafından uygulanan yıllık bir buçuk milyonun üzerindeki anket temel alınarak hazırlanan 'Müşteri Deneyim Endeksi Araştırması' sonuçlarına göre, tüketicisine mükemmel müşteri deneyimi yaşatan markaların ödüllendirileceği Şikayetvar Ödül Töreni 8 Mart Salı günü Çırağan Palace Kempinski'de yapılacak.

57 KATEGORİDEN 96 MARKA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Markaların uçtan uca şikayet yönetim becerisinin ödüllendirildiği A.C.E Awards'da kategori sayısı arttı. Geçen yıl 48 farklı sektörde 91 ulusal ve uluslararası markanın ödüllendirildiği törende, bu yıl 57 kategoride müşteri deneyimini en iyi yöneten 96 marka ödüllerine kavuşacak.

KUSURSUZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 'YILDIZ TAYFI' İLE TAÇLANDIRILIYOR

Markaların başarılarını taçlandırdıkları törenin ödülü, Heykeltıraş Orkide Akkoç imzası taşıyor. Tamamen el yapımı olan ve Yıldız Tayfı adı verilen ödül, çok sayıda küçük yıldızın bir araya gelerek büyük bir yıldıza dönüşümlerini temsil ediyor.

A.C.E AWARDS'UN METODOLOJİSİ

Markaların gerçekleştirdiği şikayet yönetiminin temel alındığı A.C.E Awards'da Şikayetvar, şikayetçi müşterilere yönelik yılda 1 buçuk milyonun üzerinde anket gerçekleştiriyor. Markalara takdim edilen A.C.E Awards, gerçek tüketicilerle yapılan anketlerin oluşturduğu 'Müşteri Deneyimi Endeksi' baz alınarak ölçümleniyor. Endekste temel parametreler olarak pazar payına oranla şikayet payı, memnuniyet düzeyi ve marka sadakati kullanılıyor.


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Kaynak: DHA

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