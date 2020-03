'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin müşteri memnuniyetini ölçen platformu Şikayetvar.com'da, 5'inci A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence) 'Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Ödülleri' sahiplerini buldu.

Ankara'da Şikayetvar.com tarafından düzenlenen ödül töreninde, 27 sektörde müşteri deneyimini en iyi yöneten ulusal ve uluslararası 54 markanın ödülleri markaların üst düzey yöneticilerine verildi. Şikayetvar.com her yıl kullanıcılarına anketler üzerinden elde edilen veriler doğrultusunda 'Müs¸teri Deneyim Endeksi' adını verdiği ve en iyi müşteri deneyimi sağlayan firmaları belirliyor. Bu sene Şikayetvar.com genelinde en yüksek memnuniyet oranına sahip firma ise, 'Birevim' oldu.

'ŞİKAYETVAR ARABULUCUK GÖREVİ ÜSTLENİYOR'

Müşteri memnuniyetinin oldukça önemli olduğunu kaydeden Epttavm Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Müşteri memnuniyetini daha üst seviyelere çıkarmakta Şikayetvar bize gerçekten ciddi destek oldu. Müşterilerin bizim kanallarımızda da tabii ki şikayetlerini dile getiriyorlar ama Şikayetvar burada bir arabuluculuk görevi üstlendiği için müşterilerimizle biraz daha seviyeli bir ilişki kurabildik. Müşteri memnuniyetini daha ileriye taşımamız da gerçekten bize çok fayda sağladı. Şikayet değerlendirirken üniversiteden yıllardır görüşmediğim bir arkadaşımın şikayetiyle karşılaştım ve bu sayede yıllar sonra arkadaşımla bir araya geldim" dedi.

'TARAFSIZ VE OBJEKTİF PLATFORM'

Sosyal medya kanallarında tüketicilerin yeni bir ürün satın almak istediğinde öncelikle formlara baktığını belirten Vestel Müşteri Hizmetleri Müdürü Seyfettin Aldemir de, "Biz müşterilerle hizmetin gerektirdiği şekilde iletişim kurmuyoruz. Müşterilerimizle çok duygusal bir bağ kuruyoruz. Dolayısıyla bunlar da bize yine duygusal olarak geri dönüş sağlıyor. Sosyal medyada bazı bilgiler biraz daha yanıltıcı olabiliyor. Şikayetvar bu anlamda çok tarafsız ve objektif bir platformdur. Tüketicilerin satın alma kararını direk etkilediği için bence daha sağlıklı ve tüketicinin satın alma tercihini daha doğru vermesini sağlıyor diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'HERKESE ULAŞIP ÇOK HIZLI YANIT ALABİLİYORUZ'

Modalife Mobilya Kurumsal İletişim Direktörü Osman Bekteş ise, Şikayetvar'ın tüm müşterilere tek bir platformdan ulaşabilme fırsatı verdiğini söyleyerek, "Gerçekten tek bir panel üzerinden biz bu müşterilerimize yardımcı olabilme fırsatı buluyoruz. Bir müşterimiz bize 'teslimatının eksik yapıldığını, 6 tane sandalyesinin ulaşmadığını' söyledi. Biz bunu tüm birimlerimiz olarak analiz ettik. 1 hafta boyunca bu müşterimize tespit ettiğimiz ve gönderdiğimizi ispatladık. Müşterimiz biz bu kadar analiz ve sorgulama yapınca 'ben sadece sizi denemek için yaptım, benimle ilgilenecek misiniz, ilgilenmeyecek misiniz' diye cevap verdi. Aradığımız her kişiye ulaşabiliyoruz ve çok hızlı yanıt alabiliyoruz" dedi.

'HER MÜŞTERİNİN AYRI HİKAYESİ VAR'

Şikayetvar'ın markalarına öncelikle müşterilerilerle daha yakından temas etme başarısı kazandırdığını kaydeden Huawei Servis Müdürü Emre Tanrıöver, "Bu sayede müşterilerimizin bize ulaşmak istediği her noktada olmamızın gerektiğini gösterdi. Bunun sağlayarak da müşterilerimize daha yakın ilişkilerde bulunduk. Böylece onları anlayabilmek için kendi müşteri memnuniyeti yaklaşımımızı geliştirmemizde pay sahibi olmuştur. Yaptığımız her bir iletişim ve etkileşim bizim için bir başarı öyküsü ve bize katma değer sağlıyor. Her müşterinin ayrı bir hikayesi var. Bunların hepsine tek tek anlayabilmek ve dokunmak en önemli olan" diye konuştu.

Şikayetvar 5'inci A.C.E Awards ödül töreninde ödül alan firma ve dereceleri şöyle: "ePttAVM (Diamond), Vestel (Diamond), Modalife Mobilya (Diamond), Huawei (Diamond), Birevim (Diamond), Dijiturk (Gold), Kablo TV (Diamond), Turkcell TV (Silver), Turkcell (Diamond), Kablo Net (Diamond), Superonline (Gold), Renault (Diamond), Ford (Gold), Fiat (Silver), Daica (Diamond), Peugeot (Gold), Nissan (Silver), Mercedes (Diamond), Morhipo (Diamond), Gittigidiyor (Gold), Tatil.com (Diamond), Koton (Diamond), Mavi (Gold), LCW (Silver), Tchibo (Diamond), Yataş (Gold), Enza Home (Silver), Axa Sigorta (Diamond), Ak Sigorta (Gold), Ethica Sigorta (Diamond), Zurich Sigorta (Gold), Ray Sigorta (Silver), Garanti Emeklilik (Diamond), Avivasa Emeklilik (Gold), Vakıf Emeklilik (Silver), İş Bankası (Diamond), Yapıkredi Bankası (Silver), HSBC (Diamond), Zorlu Enerji (Diamond), Mepaş (Gold), Enerjisa (Silver), Halkbank (Diamond), Albaraka Türk (Diamond), İyzico (Diamond), Paytr (Gold), Opet (Diamond), Demirdöküm (Diamond), Vaillant (Silver), Yurtiçi Kargo (Diamond), UPS (Diamond), Sürat Kargo (Silver)."

- Haber