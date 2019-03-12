Son Dakika Haberleri: Mükemmel Şirketler Zirvede Bir Araya Geliyor

Mükemmel Şirketler Zirvede Bir Araya Geliyor

1 saat önce

ESBAŞ, yetenek, mükemmellik ve sürdürülebilirlik konularında öncü olan kurum ve kuruluşları ESBAŞ III. Mükemmellik Zirvesinde bir araya getirmeye devam ediyor.

Mükemmel Şirketler Zirvede Bir Araya Geliyor, System.String[]

2017 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülünü alarak Türkiye'deki serbest bölgeler içerisinde yine bir ilke imza atan

13 Mart Çarşamba günü Ege Serbest Bölgesi, ESBAŞ Teknoloji Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşecek olan Zirveye, Türkiye'de ödül alan çok sayıda kurum ve kuruluşun temsilcileri katılıyor.

ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler'in ev sahipliği yapacağı Zirveye, KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç da katılacak.

Yetenek, Mükemmellik ve Sürdürülebilirlik panellerinde bir araya gelecek olan çok sayıda başarılı kuruluş temsilcileri, farklı deneyim ve uygulamalarını katılımcılarla paylaşacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirvenin bu yılki özel konuşmacısı ise farklı sunumlarla katılımcıların beğenilerini toplayan Özgür Demirtaş olacak.

Zirveye katılmak isteyen basın mensupları için 13 Mart Çarşamba sabahı 08:45'te eski Gazeteciler Cemiyeti önünden araç kaldırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:48 Kaynak: Bültenler

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