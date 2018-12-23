Mükemmeliyetçileri Rahatsız Edecek 41 Fotoğraf
4 saat önce
Mükemmeliyetçi ve titiz insanları rahatsız eden vazı detaylar vardır, işte sizler için tam olarak o fotoğraflardan oluşan bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler.
Mükemmeliyetçi ve titiz insanları rahatsız eden vazı detaylar vardır, işte sizler için tam olarak o fotoğraflardan oluşan bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider, keyifli seyirler. : )
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:11 Kaynak: Youtube
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