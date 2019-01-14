Mükemmelliyetçi Olmayanları Bile Rahatlatacak Harika Fotoğraflar
42 dakika önce
Mükemmeliyetçi olmanıza gerek yok bu videoyu izledikten sonra rahatlamanız için.
Mükemmeliyetçi olmanıza gerek yok bu videoyu izledikten sonra rahatlamanız için. Tuhaf bir şekilde insanı mutlu ediyor bazı simetrik kareler, ben de serimiz için sizlere yeni bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider. : )
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:41 Kaynak: Youtube
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