Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor... - Son Dakika
Son Dakika Magazin Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor... - Son Dakika Magazin

Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...

6 saat önce

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor..., System.String[]

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.


Necati Akpınar, Yılmaz Erdoğan, Aralık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:54 
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