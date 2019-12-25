Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah... 25 yıllık efsane geri dönüyor...

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan 'ın, yönetmenliğini Özge Toprak Bahıt ve yapımcılığını Necati Akpınar 'ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler, 31 Aralık Salı akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranda.

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