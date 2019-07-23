Mükremin Küçük futbol turnuvasında şampiyon basın yayın oldu
1 saat önce
Çayırova Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü şampiyon oldu.
Çayırova Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Belediyesi birimleri arası düzenlenen Mükremin Küçük futbol turnuvasında Basın Yayın Halkla İlişkiler
Müdürlüğü şampiyon oldu.
Çayırova Belediyesi birimler arası Mükremin Küçük Futbol
turnuvası Çayırova stadyumunda oynanan final maçı ile sona erdi. 12 takımın katıldığı ve yaklaşık bir ay süren turnuvanın final maçında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 6-4 yenen Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincisi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üçüncü ise İmar ve Şehircilik Müdürlüğü oldu. Gol kralı basın yayından Birol Köksal
olurken, en iyi kaleci kültür ve sosyal işler müdürlüğünden Nuri Okan Yılmaz
oldu. En centilmen takım Temizlik İşleri Müdürlüğü, en centilmen oyuncuda Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden Şevket Soyhan seçildi. Ayrıca adına turnuva düzenlenen Mükremin Küçük'ün oğlu Enes Küçük'e plaket taktim edildi. - KOCAELİ
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