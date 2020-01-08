Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi - Son Dakika Dünya

Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi

6 saat önce

rak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, "ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşması sonrasında İran ile krizin bittiğini" belirtti.

Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi, System.String[]

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Hem İran hem de ABD tarafından yapılan 'gerginliği azaltıcı' açıklamaların ardından İran ile krizin sona erdiğini ve milis gruplarına saldırı yapmamaları çağrısında bulunduğunu söyledi.


Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan din adamı, yaptığı açıklamada, önümüzdeki 15 gün içinde ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyabilecek yeni güçlü bir Irak hükümetinin kurulması adına erken seçim yapılması gerektiğini belirterek, Iraklıların ülkedeki yabancı askeri varlığı da sonlandırması gerektiğini dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:51 
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