Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

03.07.2022 18:19
Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 23 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler, Güneş'e ulaşmak için Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde arama gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 23'üncü gününde Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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