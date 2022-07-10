Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

10.07.2022 13:10

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları Kurban Bayramı'nda da sürüyor.

Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Siirt jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekibin görev yaptığı aramalar, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde su altında ve üstünde gerçekleştiriliyor.

Müküs Köprüsü ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde ise su üstü kontrolü yapan ekipler, kayalık ve ağaçlık alanları da tarıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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