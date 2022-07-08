Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde

08.07.2022 16:05
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 28 gün önce ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması amacıyla Müküs Çayı, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde su altı ve üstünde arama yapılıyor.

Halat bağlanan rafting botlarıyla da gerçekleştirilen aramalarda Siirt'ten jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının yanı sıra Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi (SAK), Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de görev alıyor.

Kayalık ve ağaçlık alanları kontrol eden ekipler, baraj bölgesinden Beğendik beldesine doğru su kenarlarında da arama yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde - Son Dakika
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