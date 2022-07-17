Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde

17.07.2022 15:40

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 37 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 37 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için 130 kişilik ekip, su altı ve üstü arama çalışmaları yapıyor.

Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadarki yaklaşık 30 kilometrelik mesafede gerçekleştirilen aramalarda Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucuları görev alıyor.

Çay kenarındaki kayalık ve ağaçlık alanları da kontrol eden ekipler, bölgenin zorlu coğrafi koşullarında Güneş'e ulaşmaya çalışıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor Müküs Çayı'na düşen hemşire 30 kilometrelik mesafede aranıyor Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ncı gününde Kayıp hemşire Güneş'i arama çalışmaları 36'ncı gününde
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde - Son Dakika
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