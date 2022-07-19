Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

19.07.2022 15:40
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 39 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip görev alıyor.

Yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Müküs Çayı ile çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği bölgelerde su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları da kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 38'inci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 38'inci gününde
Kaynak: AA

Pervari, Siirt, Güneş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor - Son Dakika
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