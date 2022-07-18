Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor

18.07.2022 17:03

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 38 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 38 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için dalgıçlar, çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleşme noktasında su altında kalan ağaç diplerine dalış gerçekleştiriyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Van Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri ile Siirt jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama çalışmalarına devam ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 37'nci gününde KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 36'NCI GÜN KAYBOLAN HEMŞİREYİ ARAMA ÇALIŞMALARINDA 36'NCI GÜN
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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