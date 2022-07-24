Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor

24.07.2022 14:53
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 44 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 44 gündür sürüyor.

İlçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Köprüsü'nden Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) bölgesine kadar yaklaşık 30 kilometrelik mesafede su altı ve üstü arama yapılıyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları kontrol ediyor. Ekipler, çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştiriyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 42'inci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 42'inci gününde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 44 gündür devam ediyor - Son Dakika
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