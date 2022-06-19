Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor

19.06.2022 17:18
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i 140 kişilik ekip arıyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i 140 kişilik ekip arıyor.

İlçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesi ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde arama çalışması yapılıyor.

Bitlis ve Van'dan gelen jandarma ve emniyete bağlı su altı ekipleri ile UMKE, AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile Siirt İHH Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 140 kişilik ekip, bot yardımıyla su altı ve su yüzeyinde aramaları sürdürüyor.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan, Tillo Belediye Başkanı İdham Aydın ve Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi ile bazı belde belediye başkanları çalışmaların yürütüldüğü bölgeye geldi, ekiplerden bilgi aldı, hemşire Güneş'in yakınlarıyla görüştü.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor - Son Dakika

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