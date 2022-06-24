Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi arama çalışmalarını umutla takip ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak amacıyla suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş için ekiplerin arama seferberliği sürüyor.

Müküs Çayı'nın yanı sıra Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesi ile Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü mevkisinde su altı ve yüzeyinde gerçekleştirilen çalışmalarda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi ve Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinin su altı ekipleriyle UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan yaklaşık 140 kişi yer alıyor.

Arama çalışmalarını takip eden hemşirenin babası Aydın Güneş, AA muhabirine, devletin oğlunun bulunması için bütün imkanları seferber ettiğini söyledi.

Acılarının büyük olduğunu ifade eden Güneş, "Çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Güzel bir çalışma var, Allah güç versin. Acımız büyük ama Allah'ın emridir. Allah neyi takdir ettiyse o olur. Annesi de çok zor durumda. Bir an evvel oğlumu bulmak istiyoruz." dedi.

Oğlunun yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başladığını anlatan Güneş, evladını en son olaydan 2 hafta önce gördüğünü belirtti.

Evladının il merkezine gelmesini istediklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Pervari, Beğendik ve bölgedeki herkes onu çok seviyordu. 3 haftada bir il merkezine geliyordu. Kaderi böyleymiş. Her gün umutla bekliyoruz. Allah'ın izniyle umudumuz yüksek."

Güneş, kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

Hemşirenin kuzeni Hasan Güneş de arama çalışmalarını takip ettiklerini, tek dileklerinin kuzeninin bulunması olduğunu söyledi.

Arama çalışmalarında bütün imkanların seferber edildiğini anlatan Güneş, "Ama daha bir haber yok. Bazen insan, ölüsünü bile görünce seviniyor. Biz de bu durumdayız. Yeter ki bir mezarı olsun." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür de Güneş'in bir an önce bulunmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun da bütün kurumlarla Güneş'in bulunması için el birliğiyle çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Coğrafyanın çok zorlu olduğuna dikkati çeken Akkoyun, şöyle konuştu:

"Özellikle son yağışlardan sonra Müküs Çayı daha da süratle akmaktadır. Zorlu coğrafya olmasından dolayı çalışmalar da çok zorlu şekilde, büyük gayretle yürütülüyor. Zodyak botlarla, rafting botlarıyla, su altı ve yüzeyinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayvalıbağ ve Güleçler mevkisinde de arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar herhangi bir emareye rastlanmadı."

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.