Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor

25.06.2022 19:42

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Van Polis Su Altı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve UMKE ekipleri görev yapıyor.

Ekipler, olayın meydana geldiği Müküs Çayı ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde su altı ve üstünde arama gerçekleştiriyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi 140 kişilik ekip arıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi arama çalışmalarını umutla takip ediyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşirenin ailesi arama çalışmalarını umutla takip ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireye ulaşılmaya çalışılıyor - Son Dakika
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