Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor

22.06.2022 20:26

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren, ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Çayı, Botan Çayı, Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgesinde botlarla su yüzeyinde arama yapılıyor.

UMKE, AFAD, Siirt İHH Arama Kurtarma ekipleri ve güvenlik korucularından oluşan ekipler, su kenarları ve ağaç diplerini de kontrol ediyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı. Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş de akıntıya kapılıp kaybolmuştu.

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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması devam ediyor Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 11'inci gün Çaya düşen hemşireyi arama çalışmalarında 11'inci gün
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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