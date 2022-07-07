Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

07.07.2022 15:41
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde 27 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 27 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 27 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasını Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs köprüsü ile tünel arasını sualtı ve su üstü arama faaliyeti Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından, Çöplük mevkiinde ise jandarma komando karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği bildirildi.

27'inci gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de suda yürütülüyor. - SİİRT

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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire rafting botlarıyla aranıyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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