Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor

29.06.2022 16:24
Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor

Pervari'de piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

Pervari'de piknik yaptıkları sırada Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışması devam ediyor.

Pervari'nin Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için Müküs Köprüsü ile Çetin Barajı ve Hidroelektrik Santrali bölgelerinde arama çalışması yürütülüyor.

Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama ve Kurtarma, AFAD ve UMKE'den oluşan ekipler, Güneş'e ulaşmak için Ayvalıbağ köyü mevkisinde de dalış yapıyor.

Pervari Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş, 11 Haziran'da düştüğü Müküs Çayı'nda akıntıya kapılmış, çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılmasına karşın kurtarılamamıştı.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Güneş de akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışması sürüyor - Son Dakika

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