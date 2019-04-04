Son Dakika Haberleri: Mülakat Simülasyonu ile Bir Adım Önde Olacaklar

Mülakat Simülasyonu ile Bir Adım Önde Olacaklar

1 saat önce

Tepebaşı Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan mülakat simülasyonu ile gençler iş görüşmelerinde bir adım önde olacak.

Mülakat Simülasyonu ile Bir Adım Önde Olacaklar, System.String[]
Tepebaşı Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan mülakat simülasyonu ile gençler iş görüşmelerinde bir adım önde olacak.

Gençlerin gerek iş gerekse sosyal hayatında daha avantajlı olabilmeleri yönünde çalışmalarını sürdüren Tepebaşı Gençlik Meclisi, mezuniyetlerinin ardından iş arama sürecine girecek öğrencilere bir kolaylık sağlıyor. Mülakat simülasyonu ile gençler, iş başvuruları sırasında girecekleri mülakatları önceden tecrübe etmiş olacak.

Projeye birçok özel şirket destek veriyor. 6 Nisan 2019 tarihinde Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşecek simülasyon ile mülakatlara hazırlık sürecinde gerçeğini aratmayacak bir tecrübe kazanılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, "Projeye katılmak için @tgmeclisi Facebook sayfasını ziyaret edip başvuru formunu doldurarak ya da tepebasigenclikmeclisi@gmail.com adresine CV göndererek başvuruda bulunabilir" denildi - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:58 Kaynak: İHA

Tepebaşı, Güncel
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