Son Dakika Haberleri: Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf...
Son Dakika Güncel Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf...

Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf...

1 saat önce

Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf..., System.String[]

Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 2'si ağır 26 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü 24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 12:06:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]