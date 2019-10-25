Mülakatlarda FETÖ üyelerinin TSK 'ya sızdırılmasına ilişkin soruşturmada, biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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