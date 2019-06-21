Son Dakika Haberleri: Mulan Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Mulan Filmi

1 saat önce

Mulan filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mulan filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Mulan Filmi, System.String[]
Genç bir Çinli kız babasının hayatını kurtarmak için kendisini bir savaşçı gibi tanıtır. Disney'in 'Mulan' hikayesini temel alan filmin senaryosunda Lauren Hynek, Rick Jaff, Elizabeth Martin ve Amanda Silver kalem oynatıyor.


Yönetmen: Niki Caro
Senaryo: Lauren Hynek, Rick Jaffa, Elizabeth Martin, Amanda Silver
Oyuncular: Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Li Gong, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar , Tzi Ma, Yoson An, Doua Moua, Jimmy Wong , Ron Yuan, Roger Yuan, Chen Tang, Xana Tang, Pei-pei Cheng, Jenson Cheng, Nelson Lee
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: Mulan
Yapımcı Firma: Walt Disney Pictures
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 17.04.2020

Mulan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:54 Kaynak: InterSinema.com
Genç, Amanda Silver, Elizabeth Martin, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç hayranlarına müjdeyi verdi! Hayatı film oluyor Nuri Bilge Ceylan'dan Marvel filmleri hakkında çarpıcı açıklama: Benim cezam! İğrenç tuzak! Yasak aşk yaşadığı kadına arkadaşıyla birlikte tecavüz etti Selin sürüklediği ağaçlar deniz yüzeyini kapladı, vatandaşlar topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 14:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mulan Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]