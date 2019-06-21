Mulan Filmi

Genç
bir Çinli kız babasının hayatını kurtarmak için kendisini bir savaşçı gibi tanıtır. Disney'in 'Mulan' hikayesini temel alan film
in senaryosunda Lauren Hynek, Rick Jaff, Elizabeth Martin
ve Amanda Silver
kalem oynatıyor. Yönetmen:
Niki CaroSenaryo:
Lauren Hynek, Rick Jaffa
, Elizabeth Martin, Amanda SilverOyuncular:
Yifei Liu, Jet Li, Donnie Yen, Li Gong
, Jason Scott Lee, Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar , Tzi Ma, Yoson An, Doua Moua, Jimmy Wong , Ron Yuan, Roger Yuan, Chen Tang, Xana Tang, Pei-pei Cheng, Jenson Cheng, Nelson
LeeFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
MulanYapımcı Firma:
Walt Disney PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
17.04.2020Mulan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.