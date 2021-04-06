Mülk satışında vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadı - Son Dakika

Mülk satışında vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadı

06.04.2021 14:54
Mülk satışında vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadı, System.String[]

Konuyla ilgili saat 11.00 sıralarında düzenlenen protokol imza törenine; Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Tapu Müdürü Yavuz Eker ve Bilgi İşlem Müdürü Yasin Paçaman katıldı.

Burada konuşan Helvacıoğlu, "Vatandaşlarımızın alım-satım işlerinde tapu işlemlerini yaptırırken ilgili taşınmazın tapu harcına esas olmak üzere Belediyemizden emlak beyan değerlerini almaları gerekiyordu. Vatandaşlarımız adeta Tapu Müdürlükleri ile Belediyemiz arasında mekik dokuyorlardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yeni geçilen uygulama ile tapu harcına esas olmak üzere emlak beyan değerlerinin elektronik güvenli ortamda alınabilmesinin önü açıldı. Amacımız vatandaşlarımızın iş yükünü azaltmak, zaman tasarrufu sağlamak. Vatandaşlarımıza çok büyük katkıları olacak bir protokol imzaladık. Bu protokol vatandaşımıza büyük bir kolaylık sağlıyor. Bundan sonra mülk satışlarında vatandaşımızın belediyemize gelmesine gerek kalmayacak. İmzaladığımız entegrasyon protokolümüz ile Keşan Tapu Müdürlüğümüz emlak rayiç bedellerini anında görebilecek.Emeği geçenlere teşekkür ediyor uygulamanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vatandaşımızın iş yükünü azaltıyor, zaman kazandırıyoruz. Pandemi döneminde vatandaşlarımızın temas noktalarını en aza indirgemek suretiyle bulaş riskini mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Bu uygulama emlak vergisi borcu bulunmayan vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlayacak." dedi.

Mustafa Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından protokol imzalandı.

Protokol, birimler arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmak, işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği arttırmak ve sürekli kılmak, tapu ile belediye hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu, personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak, tapu işlemlerinde tapu harcına esas olmak üzere talep edilen emlak beyan değerinin ilgililerce elden alınarak ibraz edilmesindeki zaman kaybının ve yoğunluğun azaltılmasını, tapu müdürlüğü personeli tarafından bu belgeye güvenli elektronik ortamda ulaşılmasının sağlanması amacını güdüyor.

Mülk satışında vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Mülk satışında vatandaşın belediyeye gitmesine gerek kalmadı - Son Dakika


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