Son Dakika Haberleri: Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi

1 saat önce

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Uşak'ta 1 vali yardımcısı ile 2 kaymakam başka illere görevlendirildi.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi, System.String[]
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Uşak'ta 1 vali yardımcısı ile 2 kaymakam başka illere görevlendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Kararname ile Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı Gaziantep Şehitkamil Kaymakamlığı'na, Karahallı Kaymakamı Önder Çengel, Erzurum Tekman Kaymakamlığı'na, Sivaslı Kaymakamı Mustafa Gözlet ise Diyarbakır Kulp Kaymakamlığı'na atandı.
Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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