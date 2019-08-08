Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi
1 saat önce
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Uşak'ta 1 vali yardımcısı ile 2 kaymakam başka illere görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:30 Kaynak: AA
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Uşak
'ta 1 vali yardımcısı ile 2 kaymakam başka illere görevlendirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.
Kararname ile Uşak Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı Gaziantep Şehitkamil
Kaymakamlığı'na, Karahallı
Kaymakamı Önder Çengel
, Erzurum Tekman
Kaymakamlığı'na, Sivaslı
Kaymakamı Mustafa Gözlet
ise Diyarbakır Kulp
Kaymakamlığı'na atandı.
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