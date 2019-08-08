Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm...
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:12 Kaynak: AA
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.
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