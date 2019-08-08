Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 403 mülki idare amirinin görev yerlerinin liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi.
Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 10 mülki idare amirinin yerleri değiştirildi, 13 kaymakam ve 4 vali yardımcısı bakanlık merkezinde değişik görevlere getirildi.
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli 29 mülki idare amiri ise yapılan değerlendirmeler neticesinde mülkiye müfettişliğine atandı.
Merkezde görev yapan 4 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.
Söz konusu kararname ile geçen dönemde de uygulanmasına gayret edilen atamalar ile vali yardımcıları kaymakamlık görevine getirilerek bu kapsamda 616 olan vali yardımcısı sayısı 3 yıllık süreç içerisinde 315'e indirildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu
'daki tüm ilçelere atama yapıldı
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunan tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirildi.
Bu kaymakamlar belirlenirken tecrübeli ve başarılı olanlar arasından seçim yapıldı.
Kayyumluk görevi icra edenler daha üst görevlere getirildi
Atama kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde görev yapan vali yardımcıları, kaymakamlar ve özellikle kayyumluk görevi icra edenlerden tayine tabi olanlar daha üst görevlerde değerlendirildi.
Bu kapsamda, Batman
Vali Yardımcısı ve Batman Belediyesi
Kayyumu Ertuğ Şevket Aksoy
Muğla- Marmaris
Kaymakamlığına, Şırnak
Vali Yardımcısı ve Şırnak Belediyesi
Kayyumu Turan Bedirhanoğlu
İstanbul- Küçükçekmece
Kaymakamlığına, Şırnak- Cizre
Kaymakamı ve Cizre Belediyesi
Kayyumu Faik Arıcan
İzmir- Buca
Kaymakamlığına, Hakkari- Çukurca
Kaymakamı ve Çukurca Belediyesi Kayyumu Temel Ayca Ankara- Beypazarı
Kaymakamlığına, Siirt- Eruh
Kaymakamı ve Eruh Belediyesi
Kayyumu Murtaza Dayanç Antalya- Kemer
Kaymakamlığına, Van- İpekyolu
Kaymakamı ve İpekyolu Belediyesi Kayyumu Cemil Öztürk
Antalya- Gazipaşa
Kaymakamlığına, Ağrı- Diyadin
Kaymakamı ve Diyadin Belediyesi Kayyumu Olgun Öner
Nevşehir- Avanos
Kaymakamlığına, Van- Bahçesaray
Kaymakamı ve Bahçesaray Belediyesi Kayyumu Onur Şatıroğlu Antalya- Demre
Kaymakamlığına, Van-Edremit Kaymakamı ve Edremit Belediyesi
Kayyumu Atıf Çiçekli
Antalya Vali Yardımcılığına, Mardin- Kızıltepe
Kaymakamı ve Kızıltepe Belediyesi Kayyumu Mehmet Yüzer
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Siirt Vali Yardımcısı ve Siirt Belediyesi
Kayyumu Ceyhun
Dilşad Taşken İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Van- Muradiye
Kaymakamı ve Muradiye Belediyesi Kayyumu Harun Yücel
İlleri İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına, Bitlis- Ahlat
Kaymakamı ve Ovakışla
Belediyesi Kayyumu Mustafa Akgül Mülkiye
Müfettişliğine, Diyarbakır- Yenişehir
Kaymakamı ve Yenişehir Belediyesi Kayyumu Serdar Kartal
Mülkiye Müfettişliğine, Hakkari- Yüksekova
Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Kayyumu Ramazan Kendüzler Mülkiye Müfettişliğine, Erzurum- Hınıs
Kaymakamı ve Hınıs Belediyesi
Kayyumu Bülent Ay Avrupa Birliği
ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Diyarbakır- Silvan
Kaymakamı ve Silvan Belediyesi Kayyumu Adem Çelik
Isparta- Eğirdir
Kaymakamlığına, Muş- Bulanık
Kaymakamı ve Bulanık Belediyesi Kayyumu Hacı Arslan Uzan Çanakkale- Ezine
Kaymakamlığına, Batman- Beşiri
Kaymakamı ve Beşiri Belediyesi Kayyumu Mustafa Maslak
Erzurum- Aziziye
Kaymakamlığına atandı.
?İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçeleri ile stratejik öneme sahip diğer ilçelere ise genç ve dinamik kaymakamların ataması gerçekleştirildi.