Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 427 mülki idare amirinin görev yerleri belli oldu.

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Atama Kararlarına göre İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan değişikliklerde, 2020 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ve hizmet veya mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 427 mülki idare amirinin görev yerleri değişti.

Buna göre, Bakanlık merkezinde görevli 20 mülki idare amirinin görev yeri değiştirilirken 5 kaymakam ve 3 vali yardımcısı merkez teşkilatında değişik görevlere getirilirken 5 mülki idare amirinin ise vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

Atama Kararlarına göre, Mardin Derik Kaymakamı ve Derik Belediyesi Kayyumu Hakan Kafkas İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına, Mardin Nusaybin Kaymakamı ve Nusaybin Belediyesi Kayyumu Mehmet Balıkçılar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne, Şırnak İdil Kaymakamı ve İdil Belediyesi Kayyumu Zafer Sağ Antalya- Finike Kaymakamlığına, Diyarbakır Ergani Kaymakamı ve Ergani Kayyumu Hüseyin Sayın Yalova Armutlu Kaymakamlığına, Van-Saray Kaymakamı ve Saray Belediyesi Kayyumu Mehmet Halis Aydın ise Balıkesir Bigadiç Kaymakamlığına atandı.

Ayrıca Kararnameye göre, İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alpaslan Yılmaz, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Servet Güngör, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ercan Turan, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yusuf İzzet Karaman, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş uygun görüldü.

Öte yandan, Ankara Altındağ Kaymakamlığına Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Cumali Atilla, Mamak Kaymakamlığına Balıkesir Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Nallıhan Kaymakamlığına Antalya Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Şereflikoçhisar Kaymakamlığına Ağrı Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Elmadağ Kaymakamlığına Adana İmamoğlu Kaymakamı Alper Tanrısever, Polatlı Kaymakamlığına Hatay Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Ankara Vali Yardımcılıklarına Kırıkkale Vali Yardımcısı Osman Akbaş, Nevşehir Valiliği Hukuk Müşaviri Şaban Erdoğan ve Aydın İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü atandı.

İstanbul Vali Yardımcılıklarına ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri Özlem Bozkurt Gevrek ve Şevket Atlı, Yalova Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Ordu Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, eski Rize Pazar Kaymakamı İsmail Şanlı getirilirken Ümraniye Kaymakamlığına Bolu Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Kağıthane Kaymakamlığına Bursa Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Çatalca Kaymakamlığına Giresun Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Beykoz Kaymakamlığına Sakarya Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Zeytinburnu Kaymakamlığına Kayseri Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Pendik Kaymakamlığına İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya ve Şile Kaymakamlığına ise Sivas Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya'nın ataması yapıldı. - ANKARA

CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 07:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

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