Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı; 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti. - Son Dakika

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı; 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti.

DAİRE başkanlığı, genel müdürlük, vali yardımcılığı ve kaymakamlıklara ilişkin, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı

DAİRE başkanlığı, genel müdürlük, vali yardımcılığı ve kaymakamlıklara ilişkin, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 427 mülki idare amirinin görev yeri değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, 'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar' başlığı ile yer alan kararnameye göre; İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 427 mülki idare amirinin görev yerlerinin, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Buna göre; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Volkan Barış Göçmez, Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'na Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gazi Levent Kurtoğlu, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Dairesi Başkanlığı'na Derik Kaymakamı Hakan Kafkas atandı. Ayrıca, İller İdaresi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri, Göç İdaresi, Hukuk Hizmetleri, Strateji Geliştirme genel müdür yardımcılıkları ve daire başkanlıklarına da atamalar yapıldı.

200'DEN FAZLA İLÇENİN KAYMAKAMI DEĞİŞTİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır gibi pek çok şehirde bulunan 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti. Bu kapsamda, Buca Kaymakamlığına Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Mamak Kaymakamlığına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Diyarbakır- Bağlar Kaymakamlığına 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Soma Kaymakamlığına Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya atandı.

Ayrıca 83 kaymakam ise çeşitli illere vali yardımcısı olarak atandı. 44 ilin vali yardımcısı da başka şehirlere yine vali yardımcısı olarak atandı. 35 vali yardımcısı ise kaymakamlık görevine getirildi.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


İçişleri Bakanlığı, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 05:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı; 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti. - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:50 Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu 00:42 Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu 23:54 Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları 23:52 Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak 23:07 TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı 23:05 21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu 22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:13 Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
00:50
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
Ayasofya'nın ibadete açılması vatandaşa soruldu! İşte kritik anketin sonuçları
23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 06:56:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı; 200'den fazla ilçenin kaymakamı değişti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]