Mülki İdare Amirleri ile Asayiş Güvenlik toplantıları Kuşadası'nda yapıldı

Aydın ile Mülki İdare Amirleri ve Asayiş Güvenlik Koordinasyon Toplantıları Kuşadası'nda gerçekleştirildi.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında Kuşadası Korumar Otel'de yapılan iki ayrı toplantıya, Vali Köşger'in yanı sıra vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, emniyet müdürleri ve yetkili birim müdürleri katıldı. Edinilen bilgiye göre mülki idare amirleri toplantısında ilçelerdeki sorunlar, yerel hizmetlerin hizmetlerin daha verimli gerçekleştirilmesini, il genelindeki yatırımların genel durumu ve vatandaşlarla ilişkiler gibi konular ele alındı. Asayiş Güvenlik Koordinasyon Toplantısında ise emniyet, jandarma ve sahil güvenlik arasında koordinasyonun sağlıklı işlemesi, kamu etkinliğinin artırılması ile asayiş ve trafik konuları görüşüldü. - AYDIN