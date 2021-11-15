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Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor - Son Dakika

Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor

15.11.2021 13:01

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bütün illerde özel sektör de dahil olmak üzere bir kaynak envanteri oluşturduklarını belirterek, "Bu envanterde bütün araçların kimliği ve personeliyle ilgili iletişimi ve fotoğrafı olacak şekilde AYDES'e kaydediyoruz.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bütün illerde özel sektör de dahil olmak üzere bir kaynak envanteri oluşturduklarını belirterek, "Bu envanterde bütün araçların kimliği ve personeliyle ilgili iletişimi ve fotoğrafı olacak şekilde AYDES'e kaydediyoruz." dedi.

"Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı" AFAD Konferans Salonu'nda başladı.

AFAD Başkanı Sezer, açılış törenindeki konuşmasında, Kırıkkale valisi iken Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel afetinde görevlendirildiğini ve burada görev yapana kadar daha öncesine ait büyük bir afet tecrübesi bulunmadığını ifade etti.

Bozkurt'taki afetin boyutu hakkında da bilgi veren Sezer, tecrübeli mülki idare amirlerinin afet bölgesine her türlü hazırlığı önceden yaparak geldiğini gördüğünü söyledi.

Önceden, afetle mücadelenin afet olduktan sonra gereğini yapmak olarak anlaşıldığını ifade eden Sezer, "Afet öncesi yapabileceğiniz bir birim hazırlık, yapmamışsak bize afet sonrası 7 birime mal oluyor." dedi.

Sezer, o nedenle İstanbul dışında bütün illerde İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını (İRAP) bitirdiklerini söyledi. Mülki idare amirlerine de çağrıda bulunan Sezer, görev yaptıkları illerde öncelikle bu planları uygulanabilir hale getirmelerini istedi.

"Raflarda duracak planlar istemiyoruz." ifadesini kullanan Sezer, afet döneminde bir kişinin dahi burnu kanasa bunun vicdani ve insani sorumluluğunun herkesin üzerinde olacağını söyledi. Sezer, "İl Afet ve Risk Azaltma Planlarını kendi anayasamız olarak göreceğiz." dedi.

Bu planları birleştirerek Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) hazırladıklarını anlatan Sezer, TARAP'ı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile ilgili de sahada belli tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"TAMP'ın uygulanmasıyla ilgili olarak bütün illerimizin aynı seviyede olmasını istiyoruz. 81 ilimizin senkronize bir şekilde hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz. Bununla ilgili olarak geçen ay itibarıyla bütün bakanlıklardan ve ilgili kurumlardan TAMP'ın çalışma sisteminin içerisinde yer alan 26 çalışma grubundan 60 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunları 20'şer kişilik gruplar halinde ayırarak illere göndereceğiz. Bir afet durumunda gelip rehberlik edip onlarla birlikte çalışacaklar, hem de afet olmadığı dönemde de gelip eğitimlerini verecekler.

Sizden de istirhamımız şudur; TAMP'ın yerelde çalışmasıyla ilgili olarak bütün arkadaşlarımızı bir araya getirerek, bizlerden de destek isterseniz buradan da eğitimci göndeririz. Bütün arkadaşlarımızı bu noktada eğitmek. Kayseri'de bir afet olduğu zaman Kırşehir'de bir ekibi olduğu gibi diğer tarafa yedekliyor olmamız lazım. Allah korusun İstanbul'da bir afet olduğu 81 ilin 80'inindeki arkadaşların tamamını alarak İstanbul'da mahalle mahalle, ilçe ilçe yedekleyebilmemiz lazım. Hepsinin aynı mantıkla aynı sistemde ne yapacağını biliyor şekilde çalışabilmesi lazım. Bunu istiyoruz."

İllerde yerel kapasite oluşturacağız

Afetlere müdahale için 5 ilde yerel kapasite oluşturabilmek için pilot bir uygulama başlattıklarını da ifade eden Sezer, bu kapsamda ilk çalışmayı Düzce'de gerçekleştirdiklerini anlattı. Ekipte 180 kişinin bulunduğunu belirten Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunlar il özel idareleri ile belediyelerden nüfusuna göre ve çalışan personeline göre bir oran belirleyerek yerel destek ekipleri oluşturduk. Bunlar ekibiyle ekipmanıyla birlikte sahaya gidebilecek durumda. Afet olmayan dönemlerde kendi illerinde, afet olduğunda da başka illere bunları yedekleyebilelim diye düşünüyoruz. Bursa, Kocaeli, Çankırı ve Konya'da devam ediyor. Bugün genelgemiz çıkacak. Bunu 81 ile yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Belli periyotlarda bunların eğitimini alacak, aynı zamanda ekipmanları da hazır bir şekilde... Bu ülke genelinde 25 bin kişiye tekabül ediyor. İhtiyacımız olduğunda hemen bunları kaydırma imkanımız olacak."

20 bin korucuya eğitim verilecek

Koruculara da aynı eğitimlerin verilmesini planladıklarını ifade eden Sezer, "Yaklaşık 20 bin korucumuzu da bu şekilde eğitmeyi düşünüyoruz." dedi.

Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi'nin (AYDES) önemi üzerinde de duran Sezer, "Bütün illerde özel sektör de dahil olmak üzere Türkiye genelinde bir kaynak envanteri oluşturduk. Bu envanterde, bütün araçların kimliği ve personeliyle ilgili iletişimi ve fotoğrafı olacak şekilde AYDES'e kaydediyoruz" diye konuştu.

Sezer, mülki idare amirlerinden bulundukları illerde bu bilgileri sürekli güncel tutmalarını istedi.

Açılışta, "Depremden sonra ilk 6 saat" ve "AFAD Mobil"in tanıtım videolarının yayınlandığı program, 5 gün sürecek.

Programda afet yönetiminin yanı sıra düzenlenecek oturumlarda bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılacak.

Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor
Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor
Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor
Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor

Yunus Sezer, İstanbul, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mülki idare amirlerine afet yönetimi eğitimi veriliyor - Son Dakika


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