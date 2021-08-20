Mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan Atama Kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

ANKARA, İstanbul ve İzmir'de görev yapan mülki idare amirlerinin de arasında olduğu 624 mülki idare amirinin görev yerlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.