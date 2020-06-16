Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Güzeloğlu Diyarbakır'dan ayrıldı - Son Dakika

Valiler Kararnamesi ile Antalya Valisi iken Diyarbakır Valiliğine atanan Münir Karaloğlu 'nun önümüzdeki günlerde kente gelerek göreve başlaması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Vali Güzeloğlu, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek selamlaşıp daha sonra Diyarbakır'dan ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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