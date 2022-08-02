Mülkiyeliler Birliği: "Alevilere Saldırının 45 Dakikada 3 Ayrı Noktada Düzenlenmiş Olması Planlı ve Örgütlü Olduğunu Ortaya Koymaktadır" - Son Dakika
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Mülkiyeliler Birliği: "Alevilere Saldırının 45 Dakikada 3 Ayrı Noktada Düzenlenmiş Olması Planlı ve Örgütlü Olduğunu Ortaya Koymaktadır"

02.08.2022 12:55
Mülkiyeliler Birliği: "Alevilere Saldırının 45 Dakikada 3 Ayrı Noktada Düzenlenmiş Olması Planlı ve Örgütlü Olduğunu Ortaya Koymaktadır"

Mülkiyeliler Birliği, 30 Temmuz’da Ankara’da cemevleri ve Alevi derneklerine yapılan saldırıyla ilgili “Son yıllarda Aleviler’e başka saldırılara da tanık olmamıza rağmen bu saldırıların iktidar ve yetkililer tarafından münferit olaylar olarak görüldüğünü ve bu alanda işleyen cezasızlığın yeni saldırılara kapı açtığını büyük bir endişeyle izliyoruz. 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen saldırının başkentin merkezinde 45 dakika gibi kısa bir sürede üç ayrı noktaya düzenlenmiş olması, bu saldırıların münferit olaylar ya da basit provokatif eylemler olarak görülemeyeceğini, aksine planlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır” açıklaması yaptı.

Mülkiyeliler Birliği, 30 Temmuz'da Ankara'da cemevleri ve Alevi derneklerine yapılan saldırıyla ilgili "Son yıllarda Aleviler'e başka saldırılara da tanık olmamıza rağmen bu saldırıların iktidar ve yetkililer tarafından münferit olaylar olarak görüldüğünü ve bu alanda işleyen cezasızlığın yeni saldırılara kapı açtığını büyük bir endişeyle izliyoruz. 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen saldırının başkentin merkezinde 45 dakika gibi kısa bir sürede üç ayrı noktaya düzenlenmiş olması, bu saldırıların münferit olaylar ya da basit provokatif eylemler olarak görülemeyeceğini, aksine planlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır" açıklaması yaptı.

Mülkiyeliler Birliği, 30 Temmuz'da Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"SALDIRININ BAŞKENTİN MERKEZİNDE 45 DAKİKA GİBİ KISA BİR SÜREDE ÜÇ AYRI NOKTAYA DÜZENLENMİŞ OLMASI, PLANLI VE ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKÇA ORTAYA KOYMAKTADIR"

"30 Temmuz 2022 tarihinde Ankara'da Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne düzenlenen saldırıları kınıyor ve olayın en kısa zamanda tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep ediyoruz. Son yıllarda Alevilere ait evlere, dernek ve vakıflara ve Alevilerin ibadethaneleri olan cemevlerine düzenlenen başka saldırılara da tanık olmamıza rağmen bu saldırıların iktidar ve yetkililer tarafından münferit olaylar olarak görüldüğünü ve bu alanda işleyen cezasızlığın yeni saldırılara kapı açtığını büyük bir endişeyle izliyoruz. 30 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen saldırının başkentin merkezinde 45 dakika gibi kısa bir sürede üç ayrı noktaya düzenlenmiş olması, bu saldırıların münferit olaylar ya da basit provokatif eylemler olarak görülemeyeceğini, aksine planlı ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

"BİRLİKTE, BARIŞ İÇİNDE VE EŞİT YURTTAŞLAR OLARAK YAŞAMA ARZUMUZA VE UMUDUMUZA YÖNELİK BU SALDIRILARIN MAĞDURLARINI DAYANIŞMAYLA KUCAKLIYORUZ"

Alevilere yönelik tarih boyunca tanıklık ettiğimiz örgütlü şiddet eylemleri ve hak ihlalleri, tarihsel koşullara bağlı olarak farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor olsa da bunların ortak noktasının, bizzat devlet eliyle tanımlanan belirli bir dini tek doğru din olarak tarif eden ve bunun dışında kalan dinsel anlayış ve pratikleri düşmanlaştıran bir anlayış olduğunun farkındayız. Bu farkındalıkla, saldırıların aydınlatılması ve faillerin cezalandırılması, Alevilerin cemevlerinde ve tüm yaşam alanlarında güvenle ve özgürce var olabilmeleri için sürecin takipçisi olduğumuzu beyan ediyoruz. Birlikte, barış içinde ve eşit yurttaşlar olarak yaşama arzumuza ve umudumuza yönelik bu saldırıların mağdurlarını dayanışmayla kucaklıyoruz."

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Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mülkiyeliler Birliği: 'Alevilere Saldırının 45 Dakikada 3 Ayrı Noktada Düzenlenmiş Olması Planlı ve Örgütlü Olduğunu Ortaya Koymaktadır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mülkiyeliler Birliği: "Alevilere Saldırının 45 Dakikada 3 Ayrı Noktada Düzenlenmiş Olması Planlı ve Örgütlü Olduğunu Ortaya Koymaktadır" - Son Dakika
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